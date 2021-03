Roma-Milan 1-2: “Pioli ritrova il suo vecchio Milan” | Serie A News (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma-Milan, allo stadio 'Olimpico', è terminata 1-2. Prova di forza del Diavolo, in gol con Franck Kessié ed Ante Rebi? e dominatore contro i giallorossi Roma-Milan 1-2: “Pioli ritrova il suo vecchio Milan” Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 marzo 2021), allo stadio 'Olimpico', è terminata 1-2. Prova di forza del Diavolo, in gol con Franck Kessié ed Ante Rebi? e dominatore contro i giallorossi1-2: “il suoPianeta

capuanogio : Nel momento più difficile, col rischio di farsi risucchiare in classifica e perdendo #Ibrahimovic, #Rebic e… - AntoVitiello : Colpaccio del #Milan a #Roma. Risposta di grande personalità, d'intensità e rabbia, per uscire dal momento di fless… - acmilan : Big numbers following a big win, read all about them ?? - forzaroma : Roma-Milan, le pagelle dei quotidiani: #Veretout il migliore, #PauLopez e #Fazio acqua in difesa #ASRoma… - lavamuroeri : @asrsupporter La Roma ha perso perché ha giocatori con meno personalità dei giocatori del Milan e un tecnico più sc… -