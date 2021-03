Roma-Milan 1-2, la moviola: “Guida, direzione coraggiosa” | Serie A News (Di lunedì 1 marzo 2021) La prova dell'arbitro Marco Guida in occasione di Roma-Milan 1-2 all'analisi della moviola de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Decisioni credibili Roma-Milan 1-2, la moviola: “Guida, direzione coraggiosa” Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 marzo 2021) La prova dell'arbitro Marcoin occasione di1-2 all'analisi dellade 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Decisioni credibili1-2, la: “Pianeta

capuanogio : Nel momento più difficile, col rischio di farsi risucchiare in classifica e perdendo #Ibrahimovic, #Rebic e… - AntoVitiello : Colpaccio del #Milan a #Roma. Risposta di grande personalità, d'intensità e rabbia, per uscire dal momento di fless… - acmilan : Big numbers following a big win, read all about them ?? - Tractor220510 : @4everpupi Però non puoi dire che il Milan ha rubato la partita. Se i Roma sono poli è colpa loro. - NewMoon2600 : RT @capuanogio: Nel momento più difficile, col rischio di farsi risucchiare in classifica e perdendo #Ibrahimovic, #Rebic e #Calhanoglu, il… -