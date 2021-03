Roma, il ricorso sul caso Diawara sarà discusso il 15 marzo (Di lunedì 1 marzo 2021) sarà discussa il prossimo 15 marzo alle ore 15.30, davanti Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del Coni, l’udienza per il ricorso sul caso Diawara della Roma. La società giallorossa punta a cancellare lo 0-3 a tavolino sul campo del Verona nella prima partita di campionato. All’epoca, i giallorossi inserirono per errore il centrocampista nella lista Under 22 nonostante avesse già compiuto 23 anni. Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto la richiesta di svolgere l’udienza in base alla richiesta delle parti. La Corte sportiva d’appello aveva già pubblicato una prima sentenza in seguito al ricorso presentato dalla Roma nel mese di novembre. Ora se ne discuterà ancora. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021)discussa il prossimo 15alle ore 15.30, davanti Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del Coni, l’udienza per ilsuldella. La società giallorossa punta a cancellare lo 0-3 a tavolino sul campo del Verona nella prima partita di campionato. All’epoca, i giallorossi inserirono per errore il centrocampista nella lista Under 22 nonostante avesse già compiuto 23 anni. Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto la richiesta di svolgere l’udienza in base alla richiesta delle parti. La Corte sportiva d’appello aveva già pubblicato una prima sentenza in seguito alpresentato dallanel mese di novembre. Ora se ne discuterà ancora. L'articolo ilNapolista.

