Roma-Fiumicino, lavori sul Ponte della Magliana: traffico deviato, ecco da quando (Di lunedì 1 marzo 2021) Su richiesta del Comune di Roma, dalle 22.00 di venerdì 5 marzo, sarà chiusa l'autostrada A91 Roma Fiumicino in direzione Roma, all'altezza dell'uscita Magliana, per consentire dei lavori di manutenzione sul Ponte della Magliana. Il traffico in direzione Roma sarà pertanto deviato sull'uscita "Via della Magliana", all'altezza del km 1,600, e proseguirà su viabilità comunale. Per il traffico diretto verso l'Eur sarà altresì possibile immettersi sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare e utilizzare le uscite 28 "Via del Mare – Ostiense" o 26 "Pontina" in direzione Roma centro. La chiusura sarà in vigore fino ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fiumicino Traffico Roma del 01 - 03 - 2021 ore 15:30 ...lavori in corso e penalizzante da incolonnamenti tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Ostia in tema di lavori ricordiamo quelli sul viadotto della Magliana tratto della Roma Fiumicino ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 03 - 2021 ore 15:30 ...E PIU AVANTI TRA LE USCITE ROMA TERAMO E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALL'ALTEZZA DI PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO ...

