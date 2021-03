(Di lunedì 1 marzo 2021) . Un uomo di 43 anni è stato arrestato per aver colpitolacon un coltello da cucina al termine di una lite suidel. Fermato da un amico della coppia presente in casa, ilha tentato di ferire la donna una seconda volta con un frammento di vetro. Laperò è riuscita a fuggire via e a chiamare la polizia. Ha primo insultato lae poi l’hata. È quanto è successo in un appartamento di Pigneto, a, ieri sera. Stando alle prime informazioni, l’uomo, cittadino filippino di 43 anni, ha iniziato ad aggredire la donna con un coltello da cucina al termine di una lite per idel ...

paolorm2012 : Roma, discutono sui voti a scuola del figlio: marito accoltella alla gola la moglie - angiuoniluigi : RT @fanpage: Mamma e figlio erano vittime della sua furia già da tempo - fanpage : Mamma e figlio erano vittime della sua furia già da tempo - Fabio82656442 : @Wandasta1 Le racconto solo il motivo per qui mi sono iscritto..perché ormai le persone non parlano più..non discut… -

