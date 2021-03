Roma | Collegio di Garanzia accoglie ricorso | udienza Diawara sarà in presenza

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ildidello Sport ha accolto la richiesta dellasul caso. Il club giallorosso ha chiesto e ottenuto di avere l’inper ilpresentato dopo lo 0-3 a tavolino assegnato dalla Corte Sportiva d’Appello della Figc per aver schierato contro il Verona il centrocampista guineano come “under 22” per un inserimento sbagliato da parte dell’allora team manager (il mediano ha già 23 anni). SportFace.

Il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto l'istanza della Roma contro la sconfitta subita a tavolino con il Verona per il caso ... Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto la richiesta della Roma di avere l'udienza in presenza per il ricorso presentato sul caso Diawara. Il Collegio di Garanzia del CONI avrebbe accettato la richiesta della Roma per un'udienza in presenza Nuova puntata della telenovela relativa al "caso Diawara"