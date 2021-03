RoccoCasalino | le parole sui rumors relativi all' ex premier Conte

enricopaoli1 : @roccocasalino : 'il mio libro? Ho venduto più copie di @BarackObama '. dai .. su. comunque ogni volta che parla (p… - ArceciChiara : #RoccoCasalino faceva più bella figura a fare il portavoce, piuttosto che metterci le proprie parole... Ma che razz… - DallaPierpaolo : @soniabetz1 @roccocasalino Forse vivete su Marte ... Feltri Del debbio Giordano Fede Sallustri Belpietro Chirico Gi… - AndreaManai : @PiazzapulitaLA7 #piazzapulita #RoccoCasalino non ho parole.. qualcuno gli comunichi che la gente non va più a lavo… - SandroBonomi2 : @roccocasalino Adesso anche gli insulti a Vittorio Zucconi?! Non ho parole. E lei si definisce un esperto di comunicazione?! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : RoccoCasalino parole

L’ex portavoce di Giuseppe Conte, in tour sui media per promuovere il suo libro, non risparmia neanche attacchi violenti a un giornalista che non c’è più come ...“Per due milioni di euro andrei a fare il portavoce di Silvio Berlusconi, di Matteo Renzi mai”. Infine, su Alessandro Di Battista: “Secondo me torna, prova lo stesso amore che ho io per il Movimento 5 ...