Rocco Casalino senza freni: "Per due milioni di euro lavorerei per Berlusconi, mentre per Renzi mai nella vita" A dimostrazione di quanto i rapporti tra il M5S e Matteo Renzi siano sprofondati ai minimi storici, dopo l'uscita di scena dalla compagine di Palazzo Chigi dell'ormai ex premier Giuseppe Conte, tuonano le parole del suo ex portavoce Rocco Casalino, che a Striscia la Notizia si dice disposto a fare il portavoce di Silvio Berlusconi, ma solo per due milioni di euro, mentre non lavorerebbe mai per Matteo Renzi. nella puntata di lunedì primo marzo di "Striscia la Notizia", Rocco Casalino inaugurerà un nuovo spazio dal titolo i cui riferimenti non sono puramente casuali: "Che scoglio che fa". Nell'intervista, l' ex portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte ha rivelato diverse curiosità.

matteograndi : Mara Venier ha appena annunciato Rocco Casalino ospite a Domenica In. Gli ultrà del “non c’è niente di scandaloso”… - HuffPostItalia : Rocco Casalino: 'Per 2 milioni farei il portavoce di Berlusconi, mai di Renzi' - La7tv : #nonelarena Inchiesta mascherine, Rocco Casalino intercettato dall'inviato di Non è l'Arena Daniele Bonistalli - espressonline : Rocco Casalino, ministro dell’inopportunità - PpPagliaro : RT @Faillaluca: Ecco l'audio delle minacce di Rocco Casalino al ministero del Tesoro -