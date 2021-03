Rocco Casalino: “Ho fatto il portavoce di Conte e Di Maio. Guarda caso facevano insinuazioni omofobe anche su di loro” (Di lunedì 1 marzo 2021) È forse Rocco Casalino l’unico ospite della tv di questi giorni? L’ex portavoce dell’ex presidente del Consiglio è impegnato in un tour promozionale per la sua autobiografia, “Il portavoce”, che lo sta portando in molti programmi e stavolta è toccato a Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo su RaiUno: “Prendevano in giro anche il mio dire ‘amore’, o la mia camminata, o come accavallo le gambe. Venivano fatti riferimenti al fatto che fossi gay. Per me erano omofobici, ma venivano sempre mascherati da prese in giro. Ho fatto il portavoce di Di Maio e di Conte. Guarda caso su di loro facevano uscire pettegolezzi, totalmente falsi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) È forsel’unico ospite della tv di questi giorni? L’exdell’ex presidente del Consiglio è impegnato in un tour promozionale per la sua autobiografia, “Il”, che lo sta portando in molti programmi e stavolta è toccato a Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo su RaiUno: “Prendevano in giroil mio dire ‘amore’, o la mia camminata, o come accavallo le gambe. Venivano fatti riferimenti alche fossi gay. Per me erano omofobici, ma venivano sempre mascherati da prese in giro. Hoildi Die disu diuscire pettegolezzi, totalmente falsi. ...

