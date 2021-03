Rocco Casalino durissimo attacco a Vittorio Sgarbi: “E’ brutto e dicono che con le donne…” (Di lunedì 1 marzo 2021) Rocco Casalino, da quando non ha più il ruolo di portavoce del premier perché non esiste più il governo Conte ma, attualmente è Mario Draghi il premier, sta facendo il giro di tutte le trasmissioni televisive per presentare il suo libro appena uscito “Il portavoce”, perché, come lui stesso ha ammesso da Mara Venier, gli hanno detto che si fa così per vendere molte copie, infatti, ha confermato che è in cima allea classifica dei libri più venduti. Rocco Casalino, ospite da Nunzia De Girolamo a Ciao maschio ha attaccato Vittorio Sgarbi Rocco Casalino, che in questi giorni sta facendo il giro di tutte le trasmissioni televisive sia di Mediaset che della Rai, è andato ospite anche da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio dove ha attaccato duramente ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 1 marzo 2021), da quando non ha più il ruolo di portavoce del premier perché non esiste più il governo Conte ma, attualmente è Mario Draghi il premier, sta facendo il giro di tutte le trasmissioni televisive per presentare il suo libro appena uscito “Il portavoce”, perché, come lui stesso ha ammesso da Mara Venier, gli hanno detto che si fa così per vendere molte copie, infatti, ha confermato che è in cima allea classifica dei libri più venduti., ospite da Nunzia De Girolamo a Ciao maschio ha attaccato, che in questi giorni sta facendo il giro di tutte le trasmissioni televisive sia di Mediaset che della Rai, è andato ospite anche da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio dove ha attaccato duramente ...

matteograndi : Mara Venier ha appena annunciato Rocco Casalino ospite a Domenica In. Gli ultrà del “non c’è niente di scandaloso”… - HuffPostItalia : Rocco Casalino: 'Per 2 milioni farei il portavoce di Berlusconi, mai di Renzi' - Striscia : 'Per 2 milioni di euro farei il portavoce di Berlusconi'. Questa e altre rivelazioni nella speciale intervista di… - MassoniSerafino : DA ROCCO CASALINO A VITTORIO SGARBI - MassoniSerafino : ROCCO CASALINO E VITTORIO SGARBI -