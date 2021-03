Riunione di emergenza in Regione: “Troppi contagi, andiamo in zona rossa” (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Coronavirus non arretra, e il dato relativo all'indice Rt non fa ben sperare. Era stato calcolato con riferimento al 26 febbraio e si attestava all’1,04, lasciando dunque prevedere alta probabilità di progressione. La Riunione Il rischio è avvicinarsi rapidamente, fino a sforarla, la soglia dell’1,25 che porterebbe la Regione in zona rossa. Si ragiona anche sui posti letto disponibili, che è un altro dato molto importante: il report della Regione, infatti, ha già rilevato 41 persone ricoverate in più rispetto alla giornata precedente. In giornata si riunirà l’Unità di Crisi regionale per valutazioni e approfondimenti. Rischio zona rossa: i dati dei contagi La ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Coronavirus non arretra, e il dato relativo all'indice Rt non fa ben sperare. Era stato calcolato con riferimento al 26 febbraio e si attestava all’1,04, lasciando dunque prevedere alta probabilità di progressione. LaIl rischio è avvicinarsi rapidamente, fino a sforarla, la soglia dell’1,25 che porterebbe lain. Si ragiona anche sui posti letto disponibili, che è un altro dato molto importante: il report della, infatti, ha già rilevato 41 persone ricoverate in più rispetto alla giornata precedente. In giornata si riunirà l’Unità di Crisi regionale per valutazioni e approfondimenti. Rischio: i dati deiLa ...

