Rinnovato il contratto delle pelli Cosa cambia

"La stagione dei rinnovi contrattuali si caratterizza da oggi anche per la sigla sul rinnovo del Ccnl per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e ombrelli e ombrelloni. Un buon risultato per i 42mila addetti operanti in 5.100 imprese. La parte economica prevede l'aumento a regime di 90 euro, 78 sui minimi contrattuali e 12 sul welfare. Siamo soddisfatti. Avanti sempre così". Così Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec, ha reso pubblico il plauso per il nuovo contratto che è stato Rinnovato tra le parti tra i rappresentanti di Assopellettieri e Confindustria Moda e le rappresentanze sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil. Il contratto in questione regolerà i rapporti economici e normativi tra le imprese ed i lavoratori del comparto fino ...

