“Rifondazione populista nel centrosinistra” Conte leader del M5S per ordine di Grillo

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Giuseppedel Movimento 5 Stelle perdi Beppe: il garante pensa di risollevare il M5S affidandolo all’ex premier, che lo rifonderà e collocherà nell’areama di. Alla fine decide sempre uno solo:, che ieri ha convocato i vertici del M5S a Roma all’Hotel Forum per trovare la quadra su come affidare ciò che resta del Movimento all’ex avvocato del popolo. Quindi niente partito dell’ex premier (in stile Monti, per capirci), che invece accetta la candidatura offertagli dasudiguiderà ladel M5S L’ex premier dovrà guidare la “grillina“. “Giuseppe ...

...aveva pensato di raggiungere così facilmente il risultato di spacchettare il movimentoin ... Un sì che, nella strategia di Grillo, potrebbe innescare unadella sua creatura. In ......aveva pensato di raggiungere così facilmente il risultato di spacchettare il movimentoin ... Un sì che, nella strategia di Grillo, potrebbe innescare unadella sua creatura. In ...Progressista, riformista, populista, DEM (democratica), pacifista e chi più ne ha più ne metta di aggettivi "luminosi" per etichettare la sinistra degli ultimi decenni. Di Lamberto Colla Parma, 21 f ...La scissione M5S è praticamente un dato di fatto. Ieri 32 deputati (su 189) non hanno seguito le indicazioni del gruppo: 16 hanno votato contro, 4 si sono astenuti e 12 non hanno ...