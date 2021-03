Riceve finanziamenti garantiti dallo Stato senza averne diritto: 30enne denunciato (Di lunedì 1 marzo 2021) Ha ricevuto finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese e per il sostegno dell’economia a causa dell’emergenza Covid-19 per 1 milione e 700mila euro, ma non poteva usufruire del credito perché la sua società era stata destinataria di tre interdittive antimafia. Per questo un 30enne, legale rappresentante di una società di Azzano San Paolo, è Stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Bergamo per indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato. Il Pubblico Ministero titolare delle indagini, inoltre, ha richiesto ed ottenuto dal gip il sequestro di beni e disponibilità per un valore pari a 895 mila euro, ossia il profitto del reato. Il provvedimento, a firma del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, Maria Luisa Mazzola, su richiesta del ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 marzo 2021) Ha ricevutoassistiti dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese e per il sostegno dell’economia a causa dell’emergenza Covid-19 per 1 milione e 700mila euro, ma non poteva usufruire del credito perché la sua società era stata destinataria di tre interdittive antimafia. Per questo un, legale rappresentante di una società di Azzano San Paolo, èdalla Guardia di Finanza di Bergamo per indebita percezione di erogazioni in danno dello. Il Pubblico Ministero titolare delle indagini, inoltre, ha richiesto ed ottenuto dal gip il sequestro di beni e disponibilità per un valore pari a 895 mila euro, ossia il profitto del reato. Il provvedimento, a firma del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, Maria Luisa Mazzola, su richiesta del ...

PzzTano : @bimbi_mr @smilypapiking Intanto non ho detto proprio così. E perché si è fatto pagare? Non lo paghiamo abbastanza?… - 1diaiaco : @lubenasich @goosebump82 @ricpuglisi Cioè secondo te Renzi crede che i sauditi sono da imitare e riceve finanziamen… - unpintodibirra : @Nancahabyar @JuliaGoldmine Lo sai che a causa di questa polarizzazione un centro antiviolenza che si occupa anche… - 0ric3nsi : Circa la metà degli asili nido è affidata alla gestione del comune che riceve finanziamenti dallo stato. #ASOC2021 - TeslaOwnersIT : ????Buttiamo via MILIARDI di soldi pubblici con il Settore OIL che riceve ristori e finanziamenti ma anche il gas si… -