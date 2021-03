Riapre al pubblico oggi il Mausoleo di Augusto

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Daalildi, il più grande sepolcro circolare del mondo antico, emblema della magnificenza architettonica della romanità. Finalmente il monumento torna accessibile a tutti. La prima giornata ufficiale di visita aldiè stata tenuta a battesimo questa mattina dalla Sindaca Virginia Raggi, che ha voluto condividerla con le rappresentanze delle categorie di cittadini particolarmente colpite dalle conseguenze della pandemia: commercianti e commessi, baristi, ristoratori, operai, lavoratori in cassa integrazione, medici, infermieri, volontari della Protezione Civile e sacerdoti, sempre in prima linea per dare supporto durante l’emergenza, e infine studenti e professori dei Centri di Formazione ...

CapodannoNicola : RT @TIMnewsroom: Dopo 14 anni riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto, grazie a un progetto di restauro e conservazione realizzato con il… - talismanogiada : Il Mausoleo di Augusto da oggi riapre al pubblico - MarialleB : @comuneroma, riapre al pubblico il #MausoleodiAugusto - angheran70 : RT @artribune: Da domani 1 marzo, dopo 14 lunghi anni di restauri, il monumento emblematico della Roma imperiale verrà restituito al pubbli… - CriHabets : RT @TIMnewsroom: Dopo 14 anni riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto, grazie a un progetto di restauro e conservazione realizzato con il… -

Negli ultimi giorni in Molise si sta assistendo ad una manifestazione di lotta per la sanità pubblica. A mobilitarsi, per pretendere la riapertura degli ospedali e di Reparti Covid in Regione Molise, ...
Sorpresa, curiosità, un filo di emozione. I primi romani ad entrare stamattina al Mausoleo di Augusto sono stati alcuni commercianti e commessi, ristoratori, ma anche studenti ...