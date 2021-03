Riapre a Roma il Mausoleo di Augusto: ecco le spettacolari immagini dall’alto – Il video (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo tre anni di restauri, riaprono le porte del Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo antico. «Restituiamo al mondo uno dei reperti più importanti della storia», ha scritto dal suo account Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. Con lei, presenti alla riapertura anche i rappresentanti di alcune categorie di cittadini più colpite dalla pandemia di Coronavirus, come infermieri, ristoratori, operai e lavoratori della Protezione Civile. I lavori di rifacimento del complesso, costruito per volere dell’imperatore Ottaviano Augusto nel 26 a.C., dopo il successo della campagna militare nell’Egitto tolemaico, sono iniziati nel 2017. Il valore complessivo dei lavori è di 16 milioni di euro. L’ingresso al polo sarà gratuito da oggi, 1° marzo, al prossimo 21 aprile, giorno in cui ricade il Natale di ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo tre anni di restauri, riaprono le porte deldi, il più grande sepolcro circolare del mondo antico. «Restituiamo al mondo uno dei reperti più importanti della storia», ha scritto dal suo account Twitter la sindaca diVirginia Raggi. Con lei, presenti alla riapertura anche i rappresentanti di alcune categorie di cittadini più colpite dalla pandemia di Coronavirus, come infermieri, ristoratori, operai e lavoratori della Protezione Civile. I lavori di rifacimento del complesso, costruito per volere dell’imperatore Ottavianonel 26 a.C., dopo il successo della campagna militare nell’Egitto tolemaico, sono iniziati nel 2017. Il valore complessivo dei lavori è di 16 milioni di euro. L’ingresso al polo sarà gratuito da oggi, 1° marzo, al prossimo 21 aprile, giorno in cui ricade il Natale di ...

Agenzia_Italia : Riapre a Roma il Mausoleo di Augusto, era chiuso da 14 anni - Tg3web : Nei giorni delle chiusure, c'è anche una trattoria che oggi riapre, quella speciale nel centro di Roma, in cui lavo… - baratto_m : RT @Agenzia_Italia: Riapre a Roma il Mausoleo di Augusto, era chiuso da 14 anni - EnricoMarchior1 : RT @Simo_Dal: Il #Mausoleo di #Augusto (a due passi fa via del Corso) a #Roma finalmente riapre al pubblico, dopo 14 anni di restauri #anti… - ACmcoppola : RT @amatesponde: New post: ROMA, MAUSOLEO OPEN -