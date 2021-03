Riaperto il caso Roberta Martucci, ad ucciderla potrebbe essere stato un familiare (Di lunedì 1 marzo 2021) La verità su Roberta Martucci, la giovane salentina svanita nel nulla in circostanze misteriose la sera del 20 agosto del 1999 a Torre San Giovanni, in provincia di Lecce, potrebbe finalmente venire a galla. Un caso che ha sconvolto tutto il territorio pugliese, e se non fosse stato per la criminologa investigativa Isabel Martina, sarebbe stato un caso destinato a finire in archivio irrisolto. L’investigatrice, anche lei salentina, invece ci vuole vedere chiaro, e nel 2016 riesca a far riaprire il caso dopo oltre vent’anni anni di silenzi, depistaggi e omertà. I familiari hanno da qualche giorno preso la decisione di portare il caso in commissione parlamentare, e questo potrebbe dare una svolta ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 marzo 2021) La verità su, la giovane salentina svanita nel nulla in circostanze misteriose la sera del 20 agosto del 1999 a Torre San Giovanni, in provincia di Lecce,finalmente venire a galla. Unche ha sconvolto tutto il territorio pugliese, e se non fosseper la criminologa investigativa Isabel Martina, sarebbeundestinato a finire in archivio irrisolto. L’investigatrice, anche lei salentina, invece ci vuole vedere chiaro, e nel 2016 riesca a far riaprire ildopo oltre vent’anni anni di silenzi, depistaggi e omertà. I familiari hanno da qualche giorno preso la decisione di portare ilin commissione parlamentare, e questodare una svolta ...

andrec_21 : Piccola storia: sono cliente @VodafoneIT (fibra e cell) da 2 anni, il servizio è da sempre scrauso, ultimamente rob… - P89Claudia : @MteresaRuta @Federic32719920 @guenda_ggoria @alfosignorini @GrandeFratello Quello che è successo nel televoto di G… - sheryshenouda01 : @Engy_amati A G e S hanno azzerato i voti e riaperto il televoto due ore prima della puntata senza alcun avviso uff… - dissociarsi : @mestessastanacc anche a me succede ... prima invece ho aperto la galleria per guardare la mappa di un libro che st… - harryxstrong_ : 20 anni dopo, nel 2012, il NYPD ha riaperto il suo caso come possibile omicidio. Il caso è ancora irrisolto nonosta… -