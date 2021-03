Regioni: Sardegna prima zona bianca da oggi. Nuovo vaccino italiano: al via la sperimentazione (Di lunedì 1 marzo 2021) Grazie alla firma dell’ordinanza da parte del governatore Christian Solinas, la Sardegna è la prima zona bianca d’Italia. Nel resto del Paese, spiega il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, il mese di marzo appena cominciato si prospetta difficile. I contagi di Coronavirus sono in rialzo ovunque, le scuole sono chiuse nelle zone più critiche. Ma il nostro Paese ora accelera sui vaccini: al via la Fase 1 della sperimentazione del vaccino tutto italiano di Rottapharm Takis. I colori delle Regioni dal 1 marzo Complessivamente la ripartizione nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 1 marzo 2021 è la seguente. In zona gialla vanno: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 marzo 2021) Grazie alla firma dell’ordinanza da parte del governatore Christian Solinas, laè lad’Italia. Nel resto del Paese, spiega il presidente della Conferenza delle, Stefano Bonaccini, il mese di marzo appena cominciato si prospetta difficile. I contagi di Coronavirus sono in rialzo ovunque, le scuole sono chiuse nelle zone più critiche. Ma il nostro Paese ora accelera sui vaccini: al via la Fase 1 delladeltuttodi Rottapharm Takis. I colori delledal 1 marzo Complessivamente la ripartizione nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 1 marzo 2021 è la seguente. Ingialla vanno: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, ...

RaiNews : Ordinanze: passano in area arancione le regioni Lombardia, Marche e Piemonte, Basilicata e Molise in rosso. Sardegn… - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - Agenzia_Ansa : La Sardegna da oggi è bianca. Bonaccini: 'Marzo sarà difficile'. Nell'isola coprifuoco dalle 23.30 e ristoranti al… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, Regioni con minore percentuale di somministrazione rispetto alle dosi consegnate:… - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: La Sardegna da oggi è bianca. Bonaccini: 'Marzo sarà difficile'. Nell'isola coprifuoco dalle 23.30 e ristoranti al lavoro… -