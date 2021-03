Regina Elisabetta vaccino anti-Covid : “Abbastanza indolore e molto veloce” (Di lunedì 1 marzo 2021) Regina Elisabetta vaccino – Solonotizie24Continua con grande successo la campagna di vaccinazione in Inghilterra e anche la Regina Elisabetta ha deciso di condividere con la nazione la sua esperienza in merito al vaccino contro il Coronavirus, insieme al marito il Principe Filippo. Dal 2020 il mondo intero si trova in guerra contro il Covid-19 alla ricerca di una cura che possa debellare il virus mentre è stata avviata la campagna di vaccinazione in molte nazioni, come appunto l’Inghilterra. La Regina Elisabetta, che da mesi vive in isolamento a stretto contatto solo con alcune persone fidate dello staff e i membri della famiglia, ha deciso di annullare molti dei suoi impegni istituzionali ma in queste ore ecco che a ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 1 marzo 2021)– Solonotizie24Continua con grande successo la campagna di vaccinazione in Inghilterra e anche laha deciso di condividere con la nazione la sua esperienza in merito alcontro il Coronavirus, insieme al marito il Principe Filippo. Dal 2020 il mondo intero si trova in guerra contro il-19 alla ricerca di una cura che possa debellare il virus mentre è stata avviata la campagna di vaccinazione in molte nazioni, come appunto l’Inghilterra. La, che da mesi vive in isolamento a stretto contatto solo con alcune persone fidate dello staff e i membri della famiglia, ha deciso di annullare molti dei suoi impegni istituzionali ma in queste ore ecco che a ...

Agenzia_Ansa : La Regina Elisabetta in campo per il vaccino, 'farlo è un dovere' #ANSA - rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte 99enne della regina #Elisabetta ricoverato da ormai una settimana nell'#ospedale K… - rtl1025 : ???? La regina #Elisabetta, 95 anni ad aprile, scende in campo in favore dei #vaccini anti #COVID19 con un raro messa… - whatifdracula : volevo solo ricordarti che anche la regina elisabetta è sopravvissuta al 2020, una di noi - VanityFairIt : A quanto ammonta il loro patrimonio? Forbes ha fatto due conti... -