Reggina-Empoli (martedì 2 marzo, ore 19): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici. Torna Menez tra i calabresi, Dionisi senza Nikolaou e Ricci (Di lunedì 1 marzo 2021) Ventiseiesimo turno di Serie B, infrasettimanale, che vede l'Empoli di Dionisi impegnato nella difficile trasferta sul campo della Reggina. Straripante la squadra di Baroni sul campo della Spal: una quaterna in grande stile con il marchio di Rivas, autore di una doppietta. calabresi che si confermano squadra di trasferta con 3 vittorie nelle ultime sei partite e una classifica InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

