Ratzinger rompe il silenzio | «Ho la coscienza a posto» Biden? «La sua politica sui gender…»

(Di lunedì 1 marzo 2021) “Accompagnerò Francesco nella mia preghiera. Credo che sia un viaggio molto importante. Purtroppo cade in un momento molto difficile. Che lo rende anche un viaggio pericoloso. Per ragioni di sicurezza e per il Covid. E poi c’è la situazione irachena instabile”. Benedetto, a colloquio con il Corriere della Sera, commenta l’imminente viaggio di papa Bergoglio in Iraq.: pregherò per il viaggio del Papa in Iraq E affronta i temi caldi dell’attualità. Il Papa emerito non si sottrae a un giudizio sul premier Draghi. “Speriamo che riesca a risolvere la crisi. È un uomo molto stimato anche in Germania”. E si informa sulla condizioni del capo dello Stato. Che dice di conoscere meno del predecessore Napolitano. “è cattolico ma la suagender è ambigua” Inevitabile una riflessione sul nuovo ...