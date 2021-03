Ranking Wta aggiornato a lunedì 1 marzo 2021: Barty sempre in testa, Osaka insegue (Di lunedì 1 marzo 2021) Nessuna variazione nella top ten del Ranking femminile pubblicato stamane dalla WTA dopo la conclusione della stagione sul cemento australiano. Al comando c’è sempre Ashleigh Barty, in vetta per la cinquantottesima settimana consecutiva (la sessantacinquesima complessiva): l’australiana – che tornerà in campo solo a fine mese a Miami per curare il problema alla coscia sinistra – ha 1.351 punti di vantaggio sulla giapponese Naomi Osaka, che dopo il secondo trionfo nell”Happy Slam’ punta a riprendersi lo scettro mondiale. Sul terzo gradino del podio c’è la rumena Simona Halep (a 580 punti di distacco dalla nipponica). Al quarto posto c’è la statunitense Sofia Kenin, che precede l’ucraina Elina Svitolina e la ceca Karolina Pliskova, rispettivamente quinta e sesta. Sulla settima poltrona c’è l’altra statunitense Serena ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Nessuna variazione nella top ten delfemminile pubblicato stamane dalla WTA dopo la conclusione della stagione sul cemento australiano. Al comando c’èAshleigh, in vetta per la cinquantottesima settimana consecutiva (la sessantacinquesima complessiva): l’australiana – che tornerà in campo solo a fine mese a Miami per curare il problema alla coscia sinistra – ha 1.351 punti di vantaggio sulla giapponese Naomi, che dopo il secondo trionfo nell”Happy Slam’ punta a riprendersi lo scettro mondiale. Sul terzo gradino del podio c’è la rumena Simona Halep (a 580 punti di distacco dalla nipponica). Al quarto posto c’è la statunitense Sofia Kenin, che precede l’ucraina Elina Svitolina e la ceca Karolina Pliskova, rispettivamente quinta e sesta. Sulla settima poltrona c’è l’altra statunitense Serena ...

