Queen: Rock Tour, il videogioco ufficiale della band arriva sugli smartphone (Di lunedì 1 marzo 2021) Il 2021 doveva essere l'anno di un mega-Tour di 29 date negli stadi e nelle arene europee, ma per ovvie ragioni è stato rimandato. Queen: Rock Tour viene in nostro soccorso e ci offre la possibilità di entrare nel mondo dei Queen direttamente dai nostri smartphone. Non sarà certo la stessa cosa rispetto al vederli live, ma cerchiamo di vederla in positivo, è il primo videogioco ufficiale della band per Android e iOS. Il videogioco arriva in un momento importante, sono passati 50 anni dal 1971, quando fu reclutato John Deacon, completando la formazione classica dei Queen. Un'esperienza unica Il videogioco ci regala un'immersione totale nel mondo dei ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Il 2021 doveva essere l'anno di un mega-di 29 date negli stadi e nelle arene europee, ma per ovvie ragioni è stato rimandato.viene in nostro soccorso e ci offre la possibilità di entrare nel mondo deidirettamente dai nostri. Non sarà certo la stessa cosa rispetto al vederli live, ma cerchiamo di vederla in positivo, è il primoper Android e iOS. Ilin un momento importante, sono passati 50 anni dal 1971, quando fu reclutato John Deacon, completando la formazione classica dei. Un'esperienza unica Ilci regala un'immersione totale nel mondo dei ...

xselenababesx : RT @ComunitaQueenIT: #NEWS | QUEEN ROCK TOUR - I Queen tornano sui touch screen dei nostri dispositivi mobili con un nuovo gioco musicale h… - Riccardoventi10 : RT @Metalitalia: QUEEN: disponibile il gioco per smartphone 'Queen: Rock Tour' #QUEEN - - Metalitalia : QUEEN: disponibile il gioco per smartphone 'Queen: Rock Tour' #QUEEN - - Il_Paradroide : Queen: Rock Tour, è disponibile il primo gioco mobile dedicato alla celebre band @IGNitalia - SanremoAncheNoi : RT @AnotherBrick94: Queen: il gioco “Rock Tour Mobile” per dispositivi Android e iOS -