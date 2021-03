Quando nel 2016 il generale Figliuolo veniva premiato da Mattarella al Quirinale – Il video (Di lunedì 1 marzo 2021) Era il 2016. In occasione della Giornata nazionale delle Forze Armate, il generale Paolo Figliuolo ricevette dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’insegna dell’Ordine Militare d’Italia. Il generale è stato nominato dal premier Mario Draghi commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 al posto di Domenico Arcuri. Originario di Potenza, nel corso della sua carriera all’interno dell’esercito Figliuolo ha servito anche in Kosovo e in Afghanistan. video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Draghi congeda Arcuri. Il nuovo commissario anti Covid è il generale Figliuolo «7 milioni di vaccinati entro marzo». Ma a un mese dalla scadenza sono solo 1,3 milioni: così è naufragato il piano anti Covid di ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Era il. In occasione della Giornata nazionale delle Forze Armate, ilPaoloricevette dal presidente della Repubblica Sergiol’insegna dell’Ordine Militare d’Italia. Ilè stato nominato dal premier Mario Draghi commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 al posto di Domenico Arcuri. Originario di Potenza, nel corso della sua carriera all’interno dell’esercitoha servito anche in Kosovo e in Afghanistan.: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Draghi congeda Arcuri. Il nuovo commissario anti Covid è il«7 milioni di vaccinati entro marzo». Ma a un mese dalla scadenza sono solo 1,3 milioni: così è naufragato il piano anti Covid di ...

