Pubblica queste foto, poi le cancella. Ma è troppo tardi: Belen Rodriguez, disastro-coronavirus a Milano | Guarda (Di lunedì 1 marzo 2021) Imbarazzo per Belen Rodriguez, nell'ultimo weekend di zona gialla a Milano, città già al centro delle polemiche per le surreali immagini del rave-party con conseguente rissa sulla Darsena. Ma il ritrovo non c'entra. O meglio, si tratta di un altro ritrovo. La showgirl, infatti, è stata pizzicata tra le mura di un nuovo spazio nell'ex scalo ferroviario a Lambrate, il Sanctuary Milan, locale gemello di quello che si trova a Colle Oppio, a Roma. Il punto è che Belen è stata pizzicata con Antonio Spinalbese, il suo fidanzato e da cui aspetta un figlio, così come forse avrebbe preferito non essere pizzicata: senza mascherina e al centro di una ressa che andava contro qualsiasi norma sul distanziamento sociale. Infatti, per il pomeriggio danzante, un dj ha fatto ballare oltre 400 ospiti, tra i quali anche Eliana ...

