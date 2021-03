Psg, una tifosa a Neymar: “Mi sono tatuata il tuo nome sul sedere” (Di lunedì 1 marzo 2021) Neymar, al momento fermo per un infortunio, si è concesso ai tifosi con una diretta Instagram, dove ha risposto alle svariate domande dei fan. Una di loro, ad esempio, ha detto a Neymar di voler diventare sua amica, al che il giocatore del Psg le ha chiesto: “Ma vuoi davvero essere mia amica o sei solo interessata a te stessa?”. Uno dei messaggi più bizzarri, però, è stato quello di una fan che gli ha rivelato di essersi tatuata il nome del brasiliano sul sedere. Una rivelazione che ha scatenato l’ilarità di Neymar, che ha approvato divertito. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021), al momento fermo per un infortunio, si è concesso ai tifosi con una diretta Instagram, dove ha risposto alle svariate domande dei fan. Una di loro, ad esempio, ha detto adi voler diventare sua amica, al che il giocatore del Psg le ha chiesto: “Ma vuoi davvero essere mia amica o sei solo interessata a te stessa?”. Uno dei messaggi più bizzarri, però, è stato quello di una fan che gli ha rivelato di essersiildel brasiliano sul. Una rivelazione che ha scatenato l’ilarità di, che ha approvato divertito. SportFace.

masspighin : Ci davano per morti e probabilmente non siamo 'resuscitati', ma abbiamo dimostrato, una volta di più, che tante cos… - simo07pado : RT @dayfootball1981: Il calcio ha visto queste accuse: #Barcellona:Barcagate,corruzione,caso Neymar #mancity e #psg:FFP gestito come una mu… - scuroscuroscuro : RT @dayfootball1981: Il calcio ha visto queste accuse: #Barcellona:Barcagate,corruzione,caso Neymar #mancity e #psg:FFP gestito come una mu… - PostorinoF : @ncorrasco Il Lukaku di Manchester? Quello che con una doppietta a Parigi eliminó il PSG a marzo 2019? ?????? - PSG24hours : RT @dayfootball1981: Il calcio ha visto queste accuse: #Barcellona:Barcagate,corruzione,caso Neymar #mancity e #psg:FFP gestito come una mu… -