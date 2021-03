PS5 tornano disponibili per l' acquisto su GameStop!

(Di lunedì 1 marzo 2021) Se siete tra i giocatori che ancora anelano ad acquistare una PlayStation 5 ci sono buone notizie: da GameStop sono tornatealcune console, ma ovviamente dovrete fare in fretta. GameStop ha annunciato sulla sua pagina Facebook che sonoalcune console, ma preparatevi a fare una lunga fila sul sito ufficiale. Al momento della scrittura sfortunatamente è disponibile solo PlayStation 5 in bundle con Marvel's Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls, un secondo Controller DualSense + Funko Pop! Fortnite Love Ranger! ad un prezzo di 724,98 euro. Come appunto sottolinea GameStop i pezzi sono limitati e tutte le console sono disponibile per l'solamente online. Se siete alla ricerca di una console quindi non aspettate e visitate il sito web di GameStop per cercare di acquistarne una. PlayStation 5 purtroppo ...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 tornano

