Protezione civile | Garavini Iv | ' bene cambio vertici | ora si acceleri piano vaccini'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "bene il cambio ai vertici della Protezione civile. In questo modo potremo riorganizzare la distribuzione e la gestione delle dosi in maniera più veloce ed efficace. Solo procedendo rapidamente sulla realizzazione del piano vaccini, potremo immunizzare la popolazione e ripartire. Sprechi e lentezze legati alla precedente gestione non sono più ammissibili". Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, Vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi, intervenendo all'incontro a distanza 'Un Governo all'altezza delle sfide' promosso da Italia Viva Belgio.

