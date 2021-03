Programmi TV di stasera, martedì 2 marzo 2021. I talk politici e lo speciale de «Le Iene» contro la prima del «Festival di Sanremo» (Di martedì 2 marzo 2021) Giovanni Floris Rai1, ore 20.40: 71^ Festival della Canzone Italiana di Sanremo prima serata. Si rinnova, in diretta dal Teatro Ariston, l’appuntamento con il Festival di Sanremo, arrivato alla 71esima edizione. Per la prima volta nella storia, la kermesse non avrà il pubblico in teatro, assente per le restrizioni del Coronavirus. La Direzione Artistica è affidata, per il secondo anno consecutivo, ad Amadeus, che ha voluto nuovamente al suo fianco Fiorello. stasera si esibiranno i primi 13 Artisti in gara nella Sezione Campioni e 4 Artisti in gara nella Sezione Nuove Proposte. Un programma di Amadeus, Paolo Biamonte, Barbara Cappi, Martino Clericetti, Ludovico Gullifa, Massimo Martelli, Sergio Rubino. Regia di Stefano Vicario. Rai2, ore 21.20: Il tuo ex non muore ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 2 marzo 2021) Giovanni Floris Rai1, ore 20.40: 71^della Canzone Italiana diserata. Si rinnova, in diretta dal Teatro Ariston, l’appuntamento con ildi, arrivato alla 71esima edizione. Per lavolta nella storia, la kermesse non avrà il pubblico in teatro, assente per le restrizioni del Coronavirus. La Direzione Artistica è affidata, per il secondo anno consecutivo, ad Amadeus, che ha voluto nuovamente al suo fianco Fiorello.si esibiranno i primi 13 Artisti in gara nella Sezione Campioni e 4 Artisti in gara nella Sezione Nuove Proposte. Un programma di Amadeus, Paolo Biamonte, Barbara Cappi, Martino Clericetti, Ludovico Gullifa, Massimo Martelli, Sergio Rubino. Regia di Stefano Vicario. Rai2, ore 21.20: Il tuo ex non muore ...

