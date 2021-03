Probabili formazioni Milan-Udinese | venticinquesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ledi, match del turno infrasettimanale in programma alle 20:45 di mercoledì 3 marzo nella cornice dello stadio San Siro. C’è grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti a San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.– Out Mandzukic, verso il forfait Bennacer. Rafael Leao giocherà da titolare. Saelemaekers avanti su Castillejo. Ibra sanremese in dubbio per una contrattura.– Spazio al 3-5-2 con Llorente e Okaka in attacco. Molina e Stryger Larsen pronti a partire sulle fasce. Tornano Zeegelaar e Pereyra dopo aver scontato la ...