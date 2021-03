Principe Filippo, sale la preoccupazione: trasferito per controlli al cuore (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Principe Filippo è stato trasferito in un altro ospedale londinese per alcuni controlli cardiaci. Lo ha scritto, in una nota, Buckingham Palace. Ecco cosa sta accadendo in queste ore. controlli al cuore per il Principe Filippo Il Principe Filippo d’Edimburgo, consorte della Regina Elisabetta II, è stato trasferito in un altro ospedale per dei controlli cardiaci. La notizia è stata battuta dalle maggiori testate britanniche. Da circa due settimane, il Principe Filippo, era ricoverato presso l’Ospedale King Edward VII di Londra per un’infezione contratta qualche tempo fa. La Famiglia Reale aveva precisato che il marito di Sua Maestà ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilè statoin un altro ospedale londinese per alcunicardiaci. Lo ha scritto, in una nota, Buckingham Palace. Ecco cosa sta accadendo in queste ore.alper ilIld’Edimburgo, consorte della Regina Elisabetta II, è statoin un altro ospedale per deicardiaci. La notizia è stata battuta dalle maggiori testate britanniche. Da circa due settimane, il, era ricoverato presso l’Ospedale King Edward VII di Londra per un’infezione contratta qualche tempo fa. La Famiglia Reale aveva precisato che il marito di Sua Maestà ...

disinformatico : Il Fatto Quotidiano annuncia la morte segreta del Principe Filippo. Da un anno. Però le fake news son colpa di Inte… - rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte 99enne della regina #Elisabetta ricoverato da ormai una settimana nell'#ospedale K… - pippokid : Controlli al cuore, il principe Filippo trasferito in ospedale - News from Kazakhstan - ANSA… - Gazzettino : Principe Filippo come sta? Controlli al cuore, trasferito in un altro ospedale: ore d'ansia a Londra - Italia_Notizie : Principe Filippo, allarme per le sue condizioni: trasferito in un altro ospedale -