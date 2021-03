Primo giorno di zona bianca in Sardegna. Ecco le regole nell'Isola e nelle altre regioni rosse e arancioni (Di lunedì 1 marzo 2021) zona bianca per la Sardegna, che va verso una progressiva riapertura. Lunedì 1 marzo è caratterizzato da regioni che in Italia cambiano colore dopo le ordinanze firmate dal ministro della Salute, ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021)per la, che va verso una progressiva riapertura. Lunedì 1 marzo è caratterizzato dache in Italia cambiano colore dopo le ordinanze firmate dal ministro della Salute, ...

Benji_Mascolo : Dopo tanti anni mi emoziono ancora come il primo giorno, e con la voce che trema un po’, eccomi a cantare per la pr… - LaStampa : Il giorno più nero della Birmania. La polizia uccide 18 manifestanti - msgelmini : Un attacco a un convoglio Onu in #Congo ha provocato la morte di due servitori dello Stato, l’ambasciatore d’Italia… - kiki_viola8 : RT @MamafricaO: #Buongiorno Come ogni primo giorno del mese avrà luogo la distribuzioni di beni alimentari di prima necessità alle persone… - PazzeskaMilano2 : @LaCasaDeiSogni6 È tutto uno schifo, anche ieri sera ha detto di essere innamorata di uno degli autori/regia, altro… -