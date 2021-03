Prima il litigio poi il ritorno a casa | 47enne perde la vita | fatale un malore

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tragedia nel tardo pomeriggio a Benevento. Un uomo di 47 anni ha perso ladopo essere rientrato nella propria abitazione, probabilmente stroncato da un infarto. Precedentemente lo stesso era stato coinvolto in un, anche abbastanza pesante, all’interno di un esercizio commerciale di viale Principe di Napoli con un 32enne. La tragedia è successa ad alterco finito e dopo essere tornato a. Sul posto la squadra mobile per accertare l’accaduto. L'articolo proviene da Ante24.it.

