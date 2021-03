Presentata la nuova Yamaha Petronas. Valentino Rossi, “Voglio lottare per vincere le gare” (Di lunedì 1 marzo 2021) MotoGP, Presentata la nuova Yamaha Petronas 2021. Valentino Rossi alza l’asticella, “Voglio lottare per vincere le gare”. Si alza il sipario sulla nuova Yamaha Petronas, Presentata insieme con una coppia di piloti di tutto rispetto: Valentino Rossi e Morbidelli. La sensazione è che con questa squadra quest’anno ci sarà da divertirsi, soprattutto in pista. Presentata la nuova Yamaha Petronas La piccola grande rivoluzione è nel mondo della MotoGp è innanzitutto cromatica. Tra i colori aziendali della Petronas spicca infatti il ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021) MotoGP,la2021.alza l’asticella, “perle”. Si alza il sipario sullainsieme con una coppia di piloti di tutto rispetto:e Morbidelli. La sensazione è che con questa squadra quest’anno ci sarà da divertirsi, soprattutto in pista.laLa piccola grande rivoluzione è nel mondo della MotoGp è innanzitutto cromatica. Tra i colori aziendali dellaspicca infatti il ...

danidoingthings : @lorikkio @BertoBarto26 Invece per me nel suo caso contano tantissimo le interviste di questi giorni che l’hanno pr… - Imthebestfan44 : RT @SkySportF1: ?? Domani verrà presentata la nuova W12 ?? Rompiamo l’attesa rivedendo le ultime 4 @MercedesAMGF1 che hanno corso in #Formula… - SkySport : RT @SkySportF1: ?? Domani verrà presentata la nuova W12 ?? Rompiamo l’attesa rivedendo le ultime 4 @MercedesAMGF1 che hanno corso in #Formula… - SkySportF1 : ?? Domani verrà presentata la nuova W12 ?? Rompiamo l’attesa rivedendo le ultime 4 @MercedesAMGF1 che hanno corso in… - corrieredicomo : -