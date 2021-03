PresaDiretta | 1 marzo | le anticipazioni della nuova puntata

(Di lunedì 1 marzo 2021) Nelladell’1indagherà sulle teorie del complotto e gli insulti all’infermiera vaccinata. Un viaggio nel dietro le quinte di una pandemia e delle reazioni spesso di rabbia e negazionismo “strade dell’odio”. (photo repertorio Rai.it)“È stato doloroso assistere alle sconfitte che questo virus ha causato ma oggi c’è la consapevolezza che è un giorno importante e decisivo. Lo dico col cuore, vacciniamoci”. Lei si chiama Claudia Alivernini ed è infermiera all’Ospedale Spallanzani, la prima a ricevere il vaccino contro il Covid: era il 27 dicembre scorso. Per lei una pioggia di insulti e commenti sul web,arena dell’odio, dove tutto è concesso senza filtri. I cosiddetti no vax e odiatori del web avevano trovato in Claudia il bersaglio principale per i loro sfoghi ...

SMSNEWSOFFICIAL : Un duro viaggio-inchiesta di @Presa_Diretta, in onda lunedì 1 marzo, alle 21.20, su Rai3, che attraversa lo sciame… - MontiFrancy82 : Un duro viaggio-inchiesta di @Presa_Diretta, in onda lunedì 1 marzo, alle 21.20, su Rai3, che attraversa lo sciame… - agrestilawyer : RT @Presa_Diretta: #Revengeporn. Due casi al giorno, oltre mille denunce nell’ultimo anno. La donna è il bersaglio preferito della diffusio… - Sinistrait_ : RT @Presa_Diretta: #Revengeporn. Due casi al giorno, oltre mille denunce nell’ultimo anno. La donna è il bersaglio preferito della diffusio… - ksnt63 : RT @Presa_Diretta: #Revengeporn. Due casi al giorno, oltre mille denunce nell’ultimo anno. La donna è il bersaglio preferito della diffusio… -

Ultime Notizie dalla rete : PresaDiretta marzo

... lunedì, ricordiamo che va in onda su Canale 5 la finale del GF Vip. Si chiude anche Il Commissario Ricciardi su Rai1. Questi gli altri programmi: N. C. I. S (Rai2),(Rai3), Brick ...Lunedì 1º. Questa sera si concludono 2 degli appuntamenti in tv più amati dal pubblico. Su Rai 1 ci ...ha un problema che non riesce ad affrontare? Se ne parlerà stasera su Rai 3 a" ...Quali programmi vedere stasera, lunedì 1 marzo in TV: Rai 1 Il commissario Ricciardi, Rai 3 PresaDiretta, Canale 5 Grande Fratello Vip, Rete ...Per la prima serata in tv, lunedì 1° marzo su RaiUno alle 21.30 andrà in onda la fiction “Il commissario Ricciardi”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “In fondo al tuo cuore”: immersa nel caldo tor ...