“Preparati, Giulia lo ha già fatto”. GF Vip, lo urlano a Pierpaolo Pretelli dall’esterno della casa. Che situazione… (Di lunedì 1 marzo 2021) Poche ora ancora alla finale del Grande Fratello Vip, ma fuori dalla casa i messaggeri disturbatori continuano a farsi sentire. Ancora una volta al centro c’è Pierpaolo Pretelli. L’ultima volta era successo il 22 febbraio quando alcune persone avevano urlato qualcosa all’indirizzo dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. Attraverso un megafono ha urlato: “Pier, Eli ti pensa sempre, ti aspetta fuori”.Nonostante questa frase, quasi tutti non hanno creduto a quelle parole. A tal punto che Dayane Mello aveva fatto una richiesta esplicita agli autori, mai fatta nelle situazioni precedenti. La modella brasiliana aveva chiesto infatti di alzare maggiormente il volume della musica per coprire quelle frasi. Dayane favorita alla vittoria finale. Ma che finale sarà? Il ballottaggio tra Tommaso ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Poche ora ancora alla finale del Grande Fratello Vip, ma fuori dallai messaggeri disturbatori continuano a farsi sentire. Ancora una volta al centro c’è. L’ultima volta era successo il 22 febbraio quando alcune persone avevano urlato qualcosa all’indirizzo dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. Attraverso un megafono ha urlato: “Pier, Eli ti pensa sempre, ti aspetta fuori”.Nonostante questa frase, quasi tutti non hanno creduto a quelle parole. A tal punto che Dayane Mello avevauna richiesta esplicita agli autori, mai fatta nelle situazioni precedenti. La mobrasiliana aveva chiesto infatti di alzare maggiormente il volumemusica per coprire quelle frasi. Dayane favorita alla vittoria finale. Ma che finale sarà? Il ballottaggio tra Tommaso ...

