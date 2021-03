Premier, l’Everton supera il Southampton di misura. Decide Richarlison (Di martedì 2 marzo 2021) l’Everton di Ancelotti ottiene il secondo successo consecutivo in Premier League nella gara del monday night e raggiunge il Liverpool al sesto posto a quota 43 punti. A “Goodison Park” contro il Southampton Decide la rete di Richarlison al 9?, annullato dopo il check del VAR per offside il raddoppio di Keane al 26?. I Saints sono fermi in quattordicesima piazza con 30 punti. Foto: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021)di Ancelotti ottiene il secondo successo consecutivo inLeague nella gara del monday night e raggiunge il Liverpool al sesto posto a quota 43 punti. A “Goodison Park” contro illa rete dial 9?, annullato dopo il check del VAR per offside il raddoppio di Keane al 26?. I Saints sono fermi in quattordicesima piazza con 30 punti. Foto: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CorSport : L' #Everton c'è, #Ancelotti batte il #Southampton e vede la #Champions ?? - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #PremierLeague, l'#Everton lancia la rincorsa #Champions: Southampton battuto. Ora la zona Europa è vicinissima https://t.c… - ETGazzetta : #PremierLeague, l'#Everton lancia la rincorsa #Champions: Southampton battuto. Ora la zona Europa è vicinissima - sportli26181512 : L'#Everton c'è, #Ancelotti batte il Southampton e vede la Champions: Il gol di Richarlison basta ai Toffees per vin… - PremierShowIT : Il Southampton continua a sprofondare. Richarlison firma in avvio il gol da tre punti per l'Everton e lo tiene in l… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier l’Everton Premier League, Everton-Liverpool: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli