Pre Salernitana-Spal | le parole di Marino

(Di lunedì 1 marzo 2021) Nel pre, match valido per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B in programma martedì 2 marzo 2021 alle ore 19 allo stadio Arechi, ha parlato il tecnico dei ferraresi, Pasquale. Pre: cosa ha detto? Reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro la Reggina, la.deve reagire subito per non allontanarsi ulteriormente dalla zona playoff: “La priorità è fare la prestazione, aumentare l’attenzione perché spesso paghiamo quei dieci minuti di blackout che tutte le squadre hanno. Dobbiamo alzare il livello di attenzione e avere maggiore cattiveria agonistica, soprattutto in fase di non possesso, ed essere più concreti e meno leziosi. Ieri abbiamo cercato di analizzare la situazione. I primi ad ...

Squadre in campo: tutto pronto a Reggio Emilia per il fischio d'inizio di Reggiana -. IL- GARA. Castori dà fiducia a Gondo che, dopo la buona partita disputata ad Ascoli, parte di ......ai microfoni di Dazn mostra la sua soddisfazione per il pari della Reggiana contro la: "... Sto bene a Reggio, la gente mi vuole bene e dopo il brutto periodonatalizio per via del Covid ...Per essere stata una conferenza stampa di Salernitana-SPAL della partita in sé si è parlato gran poco. Ma non poteva essere altrimenti, perché Pasquale Marino è sotto osservazione e le critiche che di ...Ivan Varone ai microfoni di Dazn mostra la sua soddisfazione per il pari della Reggiana contro la Salernitana: “Buon punto contro ... Sto bene a Reggio, la gente mi vuole bene e dopo il brutto periodo ...