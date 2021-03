Potete dire addio al sole: ora c'è l'irruzione gelida. Cosa cambia (e quando) (Di lunedì 1 marzo 2021) Alessandro Ferro Bel tempo fino a mercoledì ma poi cambia tutto: crollo delle temperature e maltempo da nord a sud per un'ondata di aria fredda in arrivo dal Nord Europa. Piogge e nevicate a bassa quota, massime in calo ovunque. Lungo termine ancora dal meteo instabile Ci siamo illusi che fosse, ormai, primavera ma non è così: è ancora troppo presto per pensare che la bella stagione si sia insediata definitivamente sull'Italia. Le condizioni meteo, infatti, a breve cambieranno a causa di un'ondata di aria gelida dal Nord Europa è pronta a giungere sul Mediterraneo riportandoci antiche sensazioni invernali. Situazione attuale Come mostrano le immagini del satellite aggiornate ogni 15 minuti, l'Italia vive una fase di calma appartente: il cielo appare sgombro quasi ovunque a parte un po' di nubi basse soltanto sulle estreme regioni ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Alessandro Ferro Bel tempo fino a mercoledì ma poitutto: crollo delle temperature e maltempo da nord a sud per un'ondata di aria fredda in arrivo dal Nord Europa. Piogge e nevicate a bassa quota, massime in calo ovunque. Lungo termine ancora dal meteo instabile Ci siamo illusi che fosse, ormai, primavera ma non è così: è ancora troppo presto per pensare che la bella stagione si sia insediata definitivamente sull'Italia. Le condizioni meteo, infatti, a breve cambieranno a causa di un'ondata di ariadal Nord Europa è pronta a giungere sul Mediterraneo riportandoci antiche sensazioni invernali. Situazione attuale Come mostrano le immagini del satellite aggiornate ogni 15 minuti, l'Italia vive una fase di calma appartente: il cielo appare sgombro quasi ovunque a parte un po' di nubi basse soltanto sulle estreme regioni ...

