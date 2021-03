Positivo al Covid, girava per le vie Treviglio: denunciato 25enne (Di lunedì 1 marzo 2021) Poco dopo le 16 di lunedì primo marzo la Volante del Commissariato di Treviglio, durante un servizio di controllo del territorio anche finalizzato al rispetto delle norme anti Covid-19, in piazza Manara ha identificato un 25enne di origine egiziana. Nonostante il giovane sia risultato Positivo al virus, e pertanto sottoposto a regime di quarantena obbligatoria domiciliare, circolava liberamente sul territorio trevigliese. Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà e sanzionato. La polizia ha chiesto l’intervento del personale medico per preservare l’incolumità del giovane, della cittadinanza e degli agenti stessi. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 marzo 2021) Poco dopo le 16 di lunedì primo marzo la Volante del Commissariato di, durante un servizio di controllo del territorio anche finalizzato al rispetto delle norme anti-19, in piazza Manara ha identificato undi origine egiziana. Nonostante il giovane sia risultatoal virus, e pertanto sottoposto a regime di quarantena obbligatoria domiciliare, circolava liberamente sul territorio trevigliese. Il ragazzo è statoin stato di libertà e sanzionato. La polizia ha chiesto l’intervento del personale medico per preservare l’incolumità del giovane, della cittadinanza e degli agenti stessi. L'articolo BergamoNews.

SkySport : Juve, un positivo al Covid nel gruppo squadra: non è un giocatore - DiMarzio : Il positivo, già posto in isolamento, non è un calciatore - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il Verona comunica una positività nel gruppo squadra ?? - zazoomblog : Juventus Pirlo: Crediamo nello Scudetto. Cè un positivo al Covid - #Juventus #Pirlo: #Crediamo #nello - RobertoTascione : RT @Gabbiacane: Sono positivo al covid-19. Sono pentito del mio negazionismo? Al contrario. Più che mai convinto che sia tutta una farsa.… -