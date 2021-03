Porto, tre infortunati in vista della Juventus: come stanno (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Porto incrocerà la Juventus il prossimo 9 marzo all’Allianz Stadium nel match di ritorno degli ottavi di Champions League La Juventus affronterà il prossimo 9 marzo all’Allianz Stadium il Porto nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League, dove i bianconeri dovranno ribaltare il passivo per 2-1 dell’andata al ‘Dragao’. Di seguito il bollettino sulla situazione infortuni nella squadra di Conceicao dopo l’ultimo allenamento. Pepe: trattamento dovuto a contusione con edema alla gamba destra; Sergio Oliveira: trattamento dovuto a contusione con livido e livido sull’anca sinistra; Mbaye: allenamento condizionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilincrocerà lail prossimo 9 marzo all’Allianz Stadium nel match di ritorno degli ottavi di Champions League Laaffronterà il prossimo 9 marzo all’Allianz Stadium ilnella gara di ritorno degli ottavi di Champions League, dove i bianconeri dovranno ribaltare il passivo per 2-1 dell’andata al ‘Dragao’. Di seguito il bollettino sulla situazione infortuni nella squadra di Conceicao dopo l’ultimo allenamento. Pepe: trattamento dovuto a contusione con edema alla gamba destra; Sergio Oliveira: trattamento dovuto a contusione con livido e livido sull’anca sinistra; Mbaye: allenamento condizionato. Leggi su Calcionews24.com

