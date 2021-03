Porto di Salerno, sequestrati rifiuti in partenza per il Burkina Faso (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Salerno in collaborazione con l’ufficio Antifrode e controlli della direzione territoriale Campania e Calabria, hanno sequestrato rifiuti in partenza dal Porto di Salerno e destinati in Burkina Faso. I rifiuti sono stati scoperti in un container sottoposto a verifica, che presentava un carico di merce stivato alla rinfusa, in quantità superiore alla merce indicata nelle dichiarazioni doganali, oltre ad altra merce non dichiarata. Durante le fasi del controllo è stata anche scoperta un’autovettura nella quale erano stati nascosti numerosi tv color non dichiarati. Inoltre, nel corso delle operazioni di controllo, sono stati individuati ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli diin collaborazione con l’ufficio Antifrode e controlli della direzione territoriale Campania e Calabria, hanno sequestratoindaldie destinati in. Isono stati scoperti in un container sottoposto a verifica, che presentava un carico di merce stivato alla rinfusa, in quantità superiore alla merce indicata nelle dichiarazioni doganali, oltre ad altra merce non dichiarata. Durante le fasi del controllo è stata anche scoperta un’autovettura nella quale erano stati nascosti numerosi tv color non dichiarati. Inoltre, nel corso delle operazioni di controllo, sono stati individuati ...

