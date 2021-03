Ponte di Oleggio | da ore si cerca una donna dispersa nelle acque del Ticino

(Di lunedì 1 marzo 2021) Le ricerche sono attive dal tardo pomeriggio di ieri, domenica 28 febbraio, e sono ancora in corso. I vigili del fuoco di Novara e di Varese sono impegnati dalle 18 di ieri in zonavicino al ...

I vigili del fuoco di Novara e di Varese sono impegnati dalle 18 di ieri in zona Ticino vicino aldiper ricercare una donna di 48 anni di Lonate Pozzolo. Pare che sia caduta nelle ...Le ricerche si concentrano sul fiume Ticino nei pressi deldiI vigili del fuoco hanno proseguito le operazioni per tutta la notte. Al lavoro anche le squadre cinofile e quelle dei sommozzatori ...LONATE P. - 01-03-2021 -- Sono ancora in corso, tra Lonate Pozzolo e Oleggio, le ricerche di una donna scomparsa. I vigili del fuoco di Novara e di Varese stanno ispezionando il fiume Ticino in lo ...