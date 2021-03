Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e la loro grafica a confronto con le versioni originali

(Di lunedì 1 marzo 2021) Alla fine della scorsa settimana, Nintendo ha annunciato i remake dichiamati. I giochisono stati pubblicati nel 2007 su Nintendo DS, mentre i remake usciranno su Switch entro la fine di quest'anno. Un'altra novità è che le nuovenon saranno sviluppate da Game Freak, ma piuttosto da ILCA (il direttore originale dei giochi, Junichi Masuda, comunque supervisionerà il progetto). Lo studio ha già lavorato su altri giochi come ad esempio, Yakuza 0, Dragon Quest XI, NieR: Automata, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 ed il più recente Ace Combat 7: Skies Unknown. Ovviamente ci saranno differenze grafiche: lo studio ha optato per ...

Quest'anno segna i 25 anni di, un franchise che continua ad avere una nutrita schiera di fan mondiali e che ha recentemente annunciato non solo il remake die Perla (chiamati rispettivamenteLucente e Perla Splendente ), ma anche in gioco nuovo di zecca in arrivo agli inizi del prossimo anno chiamatoLeggende ...Stai guardando Pubblicità La scorsa settimana, è stato annunciatoLucente/Perla Splendente , una coppia di 'remake fedeli' della quarta generazione della serie. Dopo che il trailer è stato pubblicato pochi giorni fa, i fan hanno iniziato a ...