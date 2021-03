Podcast Napolista: il ritorno di Sarri sarebbe un disastro (Di lunedì 1 marzo 2021) Clamoroso al Podcast Napolista “Il buono il brutto e il Napolista”. Innaturale convergenza tra il brutto Alessandro Montano (Sarrita) e il Napolista Massimiliano Gallo, sia pure con argomentazioni diverse: il ritorno di Sarri al Napoli sarebbe un disastro. Il buono Toto Malfitano si è rifugiato invece in una posizione democristiana. Ascolta “Ep. 7 – Il ritorno di Sarri sarebbe un disastro” su Spreaker. In questo Podcast si è parlato del Napoli, dell’eliminazione in Europa e della vittoria sul Benevento. Il gol di Mertens e una domanda: cosa fare in caso di rientro di Osimhen? Poi, le parole di Orsato, il futuro del Napoli e il silenzio ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) Clamoroso al“Il buono il brutto e il”. Innaturale convergenza tra il brutto Alessandro Montano (ta) e ilMassimiliano Gallo, sia pure con argomentazioni diverse: ildial Napoliun. Il buono Toto Malfitano si è rifugiato invece in una posizione democristiana. Ascolta “Ep. 7 – Ildiun” su Spreaker. In questosi è parlato del Napoli, dell’eliminazione in Europa e della vittoria sul Benevento. Il gol di Mertens e una domanda: cosa fare in caso di rientro di Osimhen? Poi, le parole di Orsato, il futuro del Napoli e il silenzio ...

napolista : Podcast Napolista: il ritorno di Sarri sarebbe un disastro Il dibattito sull'utopistica ipotesi. Possiamo illuderc… - g_dimarzo : RT @napolista: Il podcast Napolista. Contaminazione Napolista. Un napolista, un sarrita e un non so. Si discute, finalmente senza political… - TommasinoB : RT @napolista: Il podcast Napolista. Contaminazione Napolista. Un napolista, un sarrita e un non so. Si discute, finalmente senza political… - napolista : Il podcast Napolista. Contaminazione Napolista. Un napolista, un sarrita e un non so. Si discute, finalmente senza… - MimmoMalfitano : RT @napolista: Finalmente si scalda il podcast napolista, quel rissoso irascibile podcast Addio politically correct, finalmente. Gattuso e… -

Ultime Notizie dalla rete : Podcast Napolista Finalmente si scalda il podcast napolista, quel rissoso irascibile podcast Addio politically correct, finalmente. Gattuso e la sua inadeguatezza, l'ignavia di De Laurentiis, la gestione degli infortuni, il caso Osimhen, l'Everton Finalmente si scalda il podcast Napolista. Addio politically correct, oggi sono emerse le differenze e non potrebbe essere altrimenti tra un napolista un sarrita e un non so (alla Gaber). Finalmente un po' di pepe sugli ...

Podcast Napolista - La vittoria sulla Juventus: un episodio o una svolta? L'infortunio di Lozano, il peso di Osimhen, lo Spezia di Italiano e la svolta arbitrale con l'elezione di Trentalange al posto di Nicchi Quinto appuntamento col Podcast Napolista, il buono (Salvatore Malfitano), il brutto (il sarrita Alessandro Montano) il napolista (Massimiliano Gallo). Nella puntata si discute ovviamente della vittoria del Napoli sulla ...

Podcast Napolista: il ritorno di Sarri sarebbe un disastro - ilNapolista IlNapolista Podcast Napolista: il ritorno di Sarri sarebbe un disastro No al ritorno di Sarri. Possiamo illuderci dopo la vittoria sul Benevento? Per ora no. E ancora: Orsato e il silenzio stampa ...

Finalmente si scalda il podcast napolista, quel rissoso irascibile podcast Addio politically correct. Gattuso e la sua inadeguatezza, l’ignavia di De Laurentiis, la gestione degli infortuni, il caso Osimhen, l’Everton Finalmente si scalda il podcast Napolista. Addio ...

Addio politically correct, finalmente. Gattuso e la sua inadeguatezza, l'ignavia di De Laurentiis, la gestione degli infortuni, il caso Osimhen, l'Everton Finalmente si scalda il. Addio politically correct, oggi sono emerse le differenze e non potrebbe essere altrimenti tra unun sarrita e un non so (alla Gaber). Finalmente un po' di pepe sugli ...L'infortunio di Lozano, il peso di Osimhen, lo Spezia di Italiano e la svolta arbitrale con l'elezione di Trentalange al posto di Nicchi Quinto appuntamento col, il buono (Salvatore Malfitano), il brutto (il sarrita Alessandro Montano) il(Massimiliano Gallo). Nella puntata si discute ovviamente della vittoria del Napoli sulla ...No al ritorno di Sarri. Possiamo illuderci dopo la vittoria sul Benevento? Per ora no. E ancora: Orsato e il silenzio stampa ...Addio politically correct. Gattuso e la sua inadeguatezza, l’ignavia di De Laurentiis, la gestione degli infortuni, il caso Osimhen, l’Everton Finalmente si scalda il podcast Napolista. Addio ...