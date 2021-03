Pm di Ragusa: “Mare Jonio pagata per il trasbordo dei migranti”. Indagato Luca Casarini (Di lunedì 1 marzo 2021) Indagine della Procura di Ragusa sulla Mare Jonio. La nave sarebbe stata pagata per il trasbordo di migranti. Ragusa – Indagine della Procura di Ragusa sulla Mare Jonio. Il fascicolo come riportato da La Repubblica, riguarda il trasbordo di migranti avvenuto lo scorso settembre dal cargo danese Maersk Etienne alla nave italiana. Un trasferimento che, secondo i magistrati, sarebbe avvenuto dietro un compenso economico. Sul registro degli indagati sono stati iscritti quattro persone: il capo missione del salvataggio Beppe Caccia, il regista Alessandro Metz, il comandante Pietro Marrone e Luca Casarini. Le indagini Le indagini sono partite ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021) Indagine della Procura disulla. La nave sarebbe stataper ildi– Indagine della Procura disulla. Il fascicolo come riportato da La Repubblica, riguarda ildiavvenuto lo scorso settembre dal cargo danese Maersk Etienne alla nave italiana. Un trasferimento che, secondo i magistrati, sarebbe avvenuto dietro un compenso economico. Sul registro degli indagati sono stati iscritti quattro persone: il capo missione del salvataggio Beppe Caccia, il regista Alessandro Metz, il comandante Pietro Marrone e. Le indagini Le indagini sono partite ...

