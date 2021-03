Pieni poteri al Governo Draghi e Francesco in Iraq. L’agenda della settimana (Di lunedì 1 marzo 2021) Riflettori puntati sulle mosse del Governo Draghi nella lotta alla pandemia, dal Dpcm sulle misure restrittive, alla politica vaccinale, ai ristori (rottamazione delle cartelle esattoriali incluso). Un esecutivo che finalmente entra oggi nei suoi Pieni poteri operativi con il giuramento della pattuglia dei sottosegretari. La settimana registrerà anche le celebrazioni dei Patti Lateranensi. Sul piano economico, appuntamento da segnalare domani quello di Sace che presenta online la Risk Map 2021 “Rosso, giallo e green: i colori dei rischi e della ripresa sostenibile per l’export italiano nel 2021”. Mercoledì 3 l’Agenzia spaziale europea ha convocato una conferenza stampa virtuale per presentare la prossima missione spaziale di Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Esa ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 marzo 2021) Riflettori puntati sulle mosse delnella lotta alla pandemia, dal Dpcm sulle misure restrittive, alla politica vaccinale, ai ristori (rottamazione delle cartelle esattoriali incluso). Un esecutivo che finalmente entra oggi nei suoioperativi con il giuramentopattuglia dei sottosegretari. Laregistrerà anche le celebrazioni dei Patti Lateranensi. Sul piano economico, appuntamento da segnalare domani quello di Sace che presenta online la Risk Map 2021 “Rosso, giallo e green: i colori dei rischi eripresa sostenibile per l’export italiano nel 2021”. Mercoledì 3 l’Agenzia spaziale europea ha convocato una conferenza stampa virtuale per presentare la prossima missione spaziale di Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Esa ...

