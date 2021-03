Pic-nic nel Parco della Montagnola a Bologna | multate 28 badanti

(Di lunedì 1 marzo 2021) BOLOGNA – Visto il bel tempo hanno pensato di organizzare un pranzo all’aperto nel Parco della Montagnola di Bologna. Così facendo, però, 28 badanti originarie dell’Europa dell’Est hanno violato le restrizioni anti-Covid in vigore nel capoluogo emiliano e in tutta la provincia, e per questo motivo sono state multate dai Carabinieri della stazione Bologna, aiutati dal personale dell’Esercito impegnato nell’operazione ‘Strade sicure’.

Il pic nic è stato interrotto e per le 28 badanti è scattata la sanzione di 400 euro a testa. Complessivamente ieri i militari hanno identificato 572 persone e controllato una sessantina di ...