Piano vaccinazioni coronavirus: la ricetta Draghi per farne di più (Di lunedì 1 marzo 2021) vaccinazioni coronavirus: la ricetta Draghi per farne di più Ormai insediatosi a tutti gli effetti, il Governo Draghi deve occuparsi nel merito e con estrema attenzione del Piano vaccinazioni coronavirus. L’intenzione è quella di fare presto ed accelerare l’iter che, finora, ha proceduto a rilento, attirando le critiche degli osservatori e di non pochi esponenti politici sfavorevoli alla linea Conte. In effetti, se al momento la vaccinazione non costituisce un obbligo generalizzato per tutti i cittadini, è anche vero che andrebbe assicurato a chiunque il diritto ad una rapida vaccinazione, o almeno secondo tempistiche congrue. In particolare, il Piano Draghi prevede il coinvolgimento diretto ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 1 marzo 2021): laperdi più Ormai insediatosi a tutti gli effetti, il Governodeve occuparsi nel merito e con estrema attenzione del. L’intenzione è quella di fare presto ed accelerare l’iter che, finora, ha proceduto a rilento, attirando le critiche degli osservatori e di non pochi esponenti politici sfavorevoli alla linea Conte. In effetti, se al momento la vaccinazione non costituisce un obbligo generalizzato per tutti i cittadini, è anche vero che andrebbe assicurato a chiunque il diritto ad una rapida vaccinazione, o almeno secondo tempistiche congrue. In particolare, ilprevede il coinvolgimento diretto ...

StefanoFassina : Dopo la #Moratti con la sua proposta di vaccinazioni in base al Pil, arriva ?@Bertolaso_Guido? : il campione del ce… - stebellentani : Citando “fonti che lavorano al nuovo piano dei vaccini” Ansa scrive che ad aprile faremo tra 300mila e 500mila vacc… - Antonio_Tajani : ??Una figura ad hoc per il piano vaccinale, Arcuri non può fare tutto lui. ??Un efficace coordinamento europeo e tra… - coriolanogiorgi : RT @StefanoFassina: Dopo la #Moratti con la sua proposta di vaccinazioni in base al Pil, arriva ?@Bertolaso_Guido? : il campione del centro… - pennadoca : RT @StefanoFassina: Dopo la #Moratti con la sua proposta di vaccinazioni in base al Pil, arriva ?@Bertolaso_Guido? : il campione del centro… -