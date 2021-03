Piano pandemico, magistrati di Bergamo a Roma per ascoltare ex ministri della Salute (Di lunedì 1 marzo 2021) Anche gli ex ministri della Salute Beatrice Lorenzin e Giulia Grillo finiscono nell’elenco di persone da ascoltare per i magistrati bergamaschi dell’inchiesta Covid. Mercoledì 3 marzo il pool guidato dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, insieme agli uomini della Finanza, si recheranno a Roma per le audizioni. L’argomento principale sarà ancora quello del Piano pandemico non aggiornato e scattato in ritardo all’inizio dello scorso anno, con la scoperta dei primi casi di contagiati da Covid 19. L’obiettivo è quello di accertare eventuali responsabilità nella gestione dell’emergenza pandemica, che ha colpito in particolare la provincia orobica. I pm di Bergamo hanno già sentito nelle scorse settimane molte ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 marzo 2021) Anche gli exBeatrice Lorenzin e Giulia Grillo finiscono nell’elenco di persone daper ibergamaschi dell’inchiesta Covid. Mercoledì 3 marzo il pool guidato dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, insieme agli uominiFinanza, si recheranno aper le audizioni. L’argomento principale sarà ancora quello delnon aggiornato e scattato in ritardo all’inizio dello scorso anno, con la scoperta dei primi casi di contagiati da Covid 19. L’obiettivo è quello di accertare eventuali responsabilità nella gestione dell’emergenza pandemica, che ha colpito in particolare la provincia orobica. I pm dihanno già sentito nelle scorse settimane molte ...

I Piani pandemici: cosa sono ea cosa servono

